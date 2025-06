Tuffi, nessuna medaglia per l’Italia nella penultima giornata degli Europei giovanili

La penultima giornata degli Europei giovanili di tuffi si chiude senza medaglie per l’Italia, ma comunque con dei buoni piazzamenti per gli azzurri. Nella prima finale di oggi, quella dell’individuale femminile dalla piattaforma nella categoria ragazze erano due le azzurre in gara, Desiree Pelligra e Giorgia Tasca, che hanno chiuso rispettivamente al settimo e al dodicesimo posto.

Doppietta per le atlete indipendenti (praticamente due russe) in questa gara con il successo di Margarita Kuvshinova (363.75) davanti alla connazionale Anastasiia Chistiakova (357.75). Medaglia di bronzo per l’ucraina Veronika Andrashchuk (351.05), mentre Pelligra ha concluso con 277.90 e Tosca con 247.50.

Decimo posto, invece per Lorenzo Menis (365.95) nell’individuale maschile dai tre metri nella categoria ragazzi. In questa gara sono invece arrivati un oro ed un bronzo per l’Ucraina con Nazarii Kononenko (458.55) e Dmytro Stepanov (438.45), con il bronzo dell’atleta indipendente/russo Kiril Kosimov (437.50).

Nel sincro femminile dai tre metri nella categoria juniores la coppia azzurra composta da Giorgia De Sanctis e Viola Bellato ha chiuso al settimo posto con 246.72. Medaglia d’oro per le atlete indipendenti Kazantseva/Trifonova (285.96) davanti alle ucraine Bochek/Karnafel (264.96) e alle britanniche Mills/Underwood (259.50).