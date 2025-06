Tuffi, Giorgia De Sanctis d’argento agli Europei giovanili. Conte sfiora il podio dalla piattaforma

Si chiudono con una meravigliosa medaglia d’argento gli Europei giovanili di Atene per l’Italia. A conquistarla è stata una strepitosa Giorgia De Sanctis, che ha concluso al secondo posto nell’individuale femminile dai tre metri nella categoria Juniores. Una gara davvero bellissima quella della giovane azzurra, capace di totalizzare un punteggio complessivo di 423.30.

La medaglia d’oro è andata all’ucraina Diana Karnafel, che ha concluso con 430.50. Sul terzo gradino del podio ci è poi salita l’atleta indipendente (russa) Viktoriia Kazantseva con 421.05. Quarta l’altra ucraina Kseniia Bochek (413.70), mentre quinta si è piazzata la svedese Signe Stahl (406.35).

Nell’altra finale di giornata, quella dell’individuale maschile (categoria Juniores) dalla piattaforma, erano presenti due azzurri. Simone Conte ha accarezzato il podio, terminando al quarto posto con 521.95, a poco più di quattro punti dal bronzo dell’atleta indipendente Timur Khaile Mariam (525.30). Oro per il tedesco Ole Johannes Rosler (561.95) ed argento per l’altro atleta indipendente Nikita Kudryavtsev (560.15). Settimo posto, invece, per Simone Pelligra con 506.65.

L’Italia chiude questa manifestazione continentale con cinque medaglie (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo). Decisamente un buon risultato da parte dei giovani azzurri.