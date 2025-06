TRIS EPOCALE! La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans grazie all’impresa di AF Corse!

Ferrari vince per la terza volta consecutiva la 24 Ore Le Mans! Il marchio di Maranello festeggia ancora con la 499P privata n. 83 di AF Corse grazie a Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, il terzetto precede sotto la bandiera a scacchi la Porsche n. 6 ufficiale di Kevin Estre/Laurens Vanthoor /Matt Campbell.

L’Italia torna a trionfare a Le Mans come accaduto nel 2023 e nel 2024, Ferrari si impone per la prima volta con il proprio prototipo privato. Porsche si inchina alla 499P riconoscibile per la propria livrea gialla, i tedeschi hanno tagliato il traguardo davanti alla Ferrari n. 51 di Antonio Giovinazzi/James Calado/Alessandro Pier Guidi.

Le Ferrari hanno iniziato durante le tre ore conclusive a difendersi dal ritorno della Porsche ufficiale n. 6. Lauren Vanthoor, Matt Campbell e Kevin Estre hanno iniziato a mettere pressione alle due Ferrari ufficiali ed alla 499P n. 83.

Senza nessuna bandiera gialla la strategia è diventata cruciale. La Ferrari n. 51 ha prolungato i propri stint con il chiaro intento di effettuare una sosta più corta nell’ultimo passaggio in pit lane rispetto a tutte le altre pretendenti per il successo.

La Ferrari n. 83 ha tenuto le redini dell’evento con Robert Kubica, inseguito con oltre trenta secondi di ritardo da Kevin Estre (Porsche n. 6) e dalla Rossa n. 50 di Antonio Fuoco. Sulla n. 51 invece è stato scelto Antonio Giovinazzi per l’ultimo importante decisiva parte di gara.

Le posizioni non sono cambiate neanche dopo l’ultimo passaggio ai box di Giovinazzi. La 499P n. 51 ha poi ripreso in pista la posizione ed il podio su Antonio Fuoco n. 50, quarto sotto la bandiera a scacchi davanti alla Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA, la Toyota GR n. 7, la Porsche n. 5 e la Cadillac n. 38 Hertz Team JOTA.

La Top10 è stata chiusa dalla Porsche n. 4 e dall’Alpine n. 35, non pervenuti gli altri protagonisti della classe regina. Da segnalare nel finale l’uscita di scena di BMW Motorsport per problemi ed i problemi ad uno pneumatico per la Toyota n. 8.

In LMGT3 domina e vince la Porsche n. 992 GT3-R n. 92 Manthey del nostro Riccardo Pera insieme a Richard Lietz/Ryan Hardwick. La vettura tedesca monopolizza la scena imponendosi con merito davanti alla Ferrari n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera e la Chevrolet Corvette n. 81 TF Sport di Rui Andrade/Charlie Eastewood/ Tom Van Rompuy.

Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera dominano in LMP2 per oltre metà evento in LMP2, ma perdono nel finale. Gli alfieri di VDS Panis Racing n. 48 alzano bandiera bianca nei giri conclusivi cedendo all’ORECA n. 43 Inter Europol Competition di Jakub Śmiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly.

I polacchi vincono per la seconda volta in tre anni in LMP2 nonostante una penalità nell’ultima ora per non aver rispettato il limite di velocità in pit lane. Secondo posto per VDS Panis Racing, terzo per Iron Lynx – Proton con Jonas Ried/Marceo Capietto/Reshad De Gerus.

Doverosa parentesi anche per la categoria LMP2 PRO Am con la gioia di AO by TF grazie a PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz. L’ORECA n. 199 non ha lasciato scampo ai rivali, l’equipaggio è stato semplicemente superiore alla concorrenza nell’arco dell’intera corsa.