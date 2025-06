TRIS AZZURRO! L’Italia batte anche la Lituania e avanza ai quarti degli Europei da prima del girone

L’Italia cala il tris agli Europei di basket femminile. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno, firmando il terzo successo consecutivo contro la Lituania per 65-51. Una vittoria che vale il primo posto e soprattutto la sfida di martedì nei quarti di finale ad Atene contro la Turchia, evitando così la corazzata Francia. Davvero un primo girone straordinario per la squadra di Capobianco, che ora può davvero sognare in grande e puntare ad una semifinale che manca dall’argento del 1995.

Cecilia Zandalasini è la miglior marcatrice dell’Italia, sfiorando anche la doppia doppia con 22 punti e 9 rimbalzi. La giocatrice Golden State Valkyries è l’unica azzurra a chiudere in doppia cifra in un match dove è stata la difesa la vera arma di un’Italia che ha tirato male da due (14/43). Alla Lituania non sono bastati i 15 punti di Juste Jocyte.

Ottimo avvio delle azzurre dall’arco con le triple di Zandalasini e Verona (10-8). C’è comunque grande equilibrio in un primo quarto dalle percentuali comunque basse dal campo. Le azzurre riescono a tenere bene il pallino del gioco e chiudono avanti alla prima sirena di quattro punti (18-14) con il canestro finale di Santucci.

Una tripla di Keys sblocca il secondo quarto della squadra di Capobianco, che poi trova anche il +9 con il contropiede chiuso dall’appoggio al vetro di Cubaj. La Lituania risponde con Jocyte e Labuckiene ed arriva sul -4 (24-20). Come già accaduto più volte in questo Europeo, nei momenti difficili arriva la reazione azzurra con le triple di Keys e Santucci, con l’Italia che tocca il +12 (32-20). Il quarto si chiude con qualche errore di troppo in attacco delle azzurre, ma comunque avanti 34-23 all’intervallo.

Al rientro dalla pausa lunga Sventoraite si sblocca e soprattutto Jocyte firma la tripla lituana della partita (38-30). L’Italia, però, risponde presente con Cecilia Zandalasini, che prende per mano l’attacco azzurro per il nuovo vantaggio in doppia cifra. Pasa segna una tripla importantissima dall’angolo, ma le lituane tornano ancora sotto e i liberi di Sventoraite valgono il -4 (46-42) all’ingresso degli ultimi dieci minuti di partita.

Dopo due minuti di blackout totale in attacco da entrambe le parti, i liberi di Cubaj sbloccano la situazione. Poi Madera si inventa una grande penetrazione, segnando il +9 nella bolgia del PalaDozza (51-42). Il sottomano di Zandalasini vale un nuovo +11, con la Lituania che segna il primo canestro del quarto dopo quasi cinque minuti. Miskiniene mette due liberi per il -5, ma Zandalasini segna un canestro pesantissimo in un momento di grande difficoltà (55-48). Ancora Cecilia fa impazzire la difesa lituana e firma il +10 (59-49) a due minuti dalla fine. La Lituania non ne ha più e può cominciare ancora una volta la festa azzurra. Finisce 65-51 e l’Italia chiude al primo posto a punteggio pieno.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – LITUANIA 65-51 (18-14, 16-9, 12-19, 19-9)

Italia: Keys 8, Pasa 5, Verona 7, Zandalasini 22, Pan, Cubaj 5, Madera 2, Santucci 5, Fassina 4, André 5, Spreafico, Trimboli 2

Lituania: Jocyte 15, Van Der Horst 1, Raulusaityte, Sinickaite, Juskaite 8, Sventoraite 8, Meskonyte, Grigalauskyte, Miskiniene 10, Zabotkaite, Donskichyte, Labuckiene 9