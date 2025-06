Triathlon, Bianca Seregni ha fatto la storia nella tappa di Alghero delle World Series

Si chiude nel migliore dei modi la tappa di Alghero delle World Triathlon Series 2025. Il terzo appuntamento del massimo circuito internazionale ha visto l’Italia grande protagonista grazie ad un risultato letteralmente storico. La nostra Bianca Seregni delle Fiamme Oro, ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella tappa sarda, ottenendo il miglior risultato di sempre per i nostri colori in una tappa di World Triathlon Championship Series. Gara femminile che ha visto poi l’11a posizione di Ilaria Zane, la 21a di Alice Betto e la 27a di Verena Steinhauser.

La vittoria è andata alla fortissima francese, nonché oro olimpico, Cassandre Beaugrand con il tempo di 1:55.55 e 38 secondi di vantaggio sulla nostra portacolori, abile a precedere la britannica Olivia Mathias per 31 secondi. Al termine della gara sono arrivate le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Ci ha regalato una gioia immensa. Bianca ha tutte le caratteristiche per diventare una campionessa assoluta e sono certo che sarà fonte d’ispirazione per tanti giovani, ambito su cui la Federazione Italiana Triathlon sta investendo tanto”. (Fonte: FITRI).

Bianca Seregni non ha nascosto la sua soddisfazione per quanto compiuto ad Alghero: “Un’emozione immensa perché questo è il mio primo podio in WTCS e gareggiare in casa con tutto questo tifo mi ha dato ancora più soddisfazione. Avere davanti a me la campionessa olimpica è stato uno stimolo importante, al secondo giro di corsa ho realizzato che ce l’avrei fatta. Dedico questo risultato a tutte le persone che mi sono state sempre vicino e al mio nuovo allenatore”.

Il commento del Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei: “Questo risultato è la dimostrazione che il lavoro di squadra paga. Stiamo puntando e investendo tanto nelle nuove generazioni verso il sogno di Los Angeles 2028, grazie a un’area tecnica dinamica e di visione e soprattutto con la capacità di lavorare in rete nell’organizzazione di eventi internazionali di rilievo. Oggi abbiamo fatto un passo decisivo per attribuire alla Federazione Italiana Triathlon il posto che merita nel panorama sportivo italiano e internazionale”.