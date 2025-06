Triathlon, Beatrice Mallozzi è quarta in Coppa del Mondo a Huatulco su distanza sprint

Beatrice Mallozzi, unica italiana in gara, centra il quarto posto nella gara femminile della tappa di Coppa del Mondo 2025 di triathlon andata in scena a Huatulco, in Messico, su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa).

L’azzurra arriva ad un soffio dal terzetto che si gioca in volata la vittoria: successo della colombiana Maria Carolina Velasquez Soto con il crono di 1:00:08, la quale brucia all’arrivo la statunitense Erika Ackerlund, seconda ed accreditata dello stesso tempo della vincitrice, e l’ecuadoregna Elizabeth Bravo, terza a 1″. Quarta piazza per Beatrice Mallozzi, unica italiana in gara, a 8″ dalla vetta.

Nella gara maschile, senza azzurri al via, si registra l’affermazione dell’israeliano Shachar Sagiv, che si impone con il crono di 54:53, andando a precedere il cubano Alejandro Rodriguez Diez, alla piazza d’onore in 55:07, a 14″, ed il polacco Kuba Gajda, terzo con il tempo di 55:11, a 18″ dal vincitore odierno.

ORDINE D’ARRIVO ELITE DONNE (TOP 10)

1 Maria Carolina Velasquez Soto COL 1:00:08

2 Erika Ackerlund USA 1:00:08

3 Elizabeth Bravo ECU 1:00:09

4 Beatrice Mallozzi ITA 1:00:16

5 Gina Sereno USA 1:00:29

6 Zuzana Michalickova SVK 1:00:38

7 Rosa Maria Tapia Vidal MEX 1:00:39

8 Djenyfer Arnold BRA 1:00:40

9 Selina Klamt GER 1:00:53

10 Emy Legault CAN 1:01:02

ORDINE D’ARRIVO ELITE UOMINI (TOP 10)

1 Shachar Sagiv ISR 54:53

2 Alejandro Rodriguez Diez CUB 55:07

3 Kuba Gajda POL 55:11

4 Aram Michell Penaflor Moysen MEX 55:13

5 Sebastien Pascal ROU 55:20

6 Esteban Basanta Fouz ESP 55:21

7 Diego Moya CHI 55:26

8 Liam Donnelly CAN 55:28

9 Itamar Levanon ISR 55:41

10 Felix Duchampt ROU 55:45