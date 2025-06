Travyon Bromell spaziale al Golden Gala: crono sublime sui 100! World lead a Roma, Tortu discreto, Ali si rialza

Travyon Bromell si è preso di forza la copertina del Golden Gala, illuminando la serata dello Stadio Olimpico di Roma con una volata da brividi sui 100 metri. Il velocista statunitense è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.112 il tempo di reazione), ha sciorinato un’accelerazione perentoria ma è soprattutto sul lanciato che ha fatto il vuoto ed è planato sul traguardo timbrando il mirabolante crono di 9.84.

Il 29enne ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale (ha abbassato di due centesimi quanto fatto dal suo connazionale Kenneth Bednarek e dal ghanese Abdul-Rasheed Saminu la scorsa settimana) e si è portato a nove centesimi dallo storico record del meeting (il 9.75 con cui Justin Gatlin illuminò la Capitale nel 2015). Il fuoriclasse americano ha beneficato di un vento a favore di 1,1 m/s e ha lanciato un chiaro messaggio a tutti gli avversari lungo il cammino che conduce verso i Mondiali, che andranno in scena a Tokyo nel mese di settembre.

Travyon Bromell, che in questa annata agonistica era già sceso a 9.91 lo scorso 24 maggio a Clermont, ha distanziato ampiamente il camerunense Emmanuel Eseme (9.99), il keniano Ferdinand Omanyala (10.01), gli statunitensi Brandon Hicklin (10.04) e Fred Kerley (10.06). Discreta prestazione di Filippo Tortu, settimo in 10.19: il tempo di reazione è stato elevato (0.164), nei primi venti metri si è fatto apprezzare ma poi la sua azione si è rivelata un po’ appesantita nel finale. Chituru Ali dovrebbe avere accusato un indurimento nella parte finale e si è rialzato, chiudendo in 11.21: si attendono aggiornamenti sulla sua condizione fisica, sperando che non sia nulla di grave.