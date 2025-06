Trapani-Brescia oggi, Serie A basket 2025: orario gara-2, programma, tv, streaming

Secondo giro di gare per le semifinali scudetto in Serie A. E si torna a Trapani questa sera, dove gli Sharks sono chiamati a reagire dopo il ko di misura subito in gara-1 contro Brescia per non dover andare al Palaleonessa già spalle al muro. Per i ragazzi di Peppe Poeta, invece, la volontà di ribaltare completamente il fattore campo e procurarsi già il primo match Point.

Gara-1 ha ribaltato i pronostici, con la squadra di Repesa che dopo il netto 3-0 rifilato a Reggio Emilia appariva la favorita d’obbligo sul parquet amico. Un ottimo primo quarto di Brescia, invece, ha obbligato Trapani a inseguire per tutto il match e, alla fine, sono stati i lombardi a imporsi. Per i siciliani, dunque, non ci sono alternative alla vittoria per non affrontare la trasferta di Brescia con due chance per i lombardi di chiudere il discorso.

Gara-2 tra Trapani Shark e Germani Brescia si giocherà oggi dalle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TRAPANI-BRESCIA OGGI

Domenica 1 giugno

Ore 20:45 Trapani Shark-Germani Brescia – Diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2

PROGRAMMA TRAPANI-BRESCIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: DMAX (in chiaro), Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport