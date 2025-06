Tour of Britain, sigillo di Cat Ferguson a Kelso. Quinta Gasparrini

Parla britannico l’ordine di arrivo della terza tappa del Tour of Britain, la Kelso-Kelso di 143 chilometri. Sul traguardo s’impone, nello sprint di un gruppo ristretto, Cat Ferguson della Movistar Team. L’inglese, la più giovane vincitrice nella storia della corsa con i suoi 19 anni e 41 giorni, precede la connazionale Josie Nelson della Team Picnic PostNL e la neozelandese Ally Wollaston della FDJ-Suez. Prima della italiane, in quinta posizione, è Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ.

La vincitrice della frazione odierna firma una splendida doppietta e in classifica generale guida con 3 secondi di vantaggio su Ally Wollaston e dodici sull’olandese Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. La prima delle italiane è Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ, ventesima a 4’46’’ dalla leader.

In una frazione condizionata dalla pioggia le atlete non sempre riescono a tenere il giusto equilibrio sulla bici. A poco più di cinquanta chilometri dalla conclusione una caduta spezza in due il gruppo. Coinvolte l’olandese Lorena Wiebes della Team SD Worx – Protime, la canadese Mara Roldan della Team Picnic PostNL e la polacca Dominika Włodarczyk della UAE Team ADQ. La vincitrice della tappa di ieri è poi costretta al ritiro per i postumi della caduta riportata.

Sul fondo bagnato dalla pioggia le atlete subiscono un nuovo capitombolo del quale sono vittime la statunitense Kristen Faulkner della (EF Education-Oatly, l’olandese Nina Berton sua compagna di squadra, la britannica Imogen Wolff della Team Visma | Lease a Bike, la spagnola Lucia Ruiz Perez della Movistar Team e l’australiana Ruby Roseman-Gannon della Liv AlUla Jayco.

A meno di venti chilometri dal traguardo prova l’allungo un gruppo formato da Eleonora Camilla Gasparrini, dall’olandese Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ, dalla neozelandese Ally Wollaston della FDJ – SUEZ, dalla danese Cecilie Uttrup Ludwig della CANYON//SRAM zondacrypto, dalla britannica Cat Ferguson della Movistar Team e dalla sua connazionale Josie Nelson della Team Picnic PostNL. La danese perde rapidamente contatto per un problema meccanico e lascia così via libera alle compagne per andare fino al traguardo