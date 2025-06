Tour of Britain femminile 2025, Wiebes vince l’ultima tappa. Wollaston conquista la generale

Il Tour of Britain femminile è andato in archivio con un meraviglioso duello per la classifica generale, che si è deciso sul traguardo di Glasgow. Un’ultima tappa tutta nella città scozzese di appena 82 chilometri e che ha visto il trionfo della neozelandese Ally Wollaston (FDJ-SUEZ), che per soli quattro secondi è riuscita a precedere in classifica la britannica Cat Ferguson (Movistar Team), che oggi partiva con la maglia di leader.

In una tappa scoppiettante, dove ogni traguardo volante è contato tantissimo, alla fine è stata l’olandese Lorena Wiebes ( Team SD Worx – Protime) a dominare l’ultima volata sul traguardo di Glasgow. Secondo posto per la connazionale Charlotte Kooij ( Team Picnic PostNL), terzo per la neozelandese Wollaston. Quarta posizione per Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto), unica azzurra in Top-10. Alle sue spalle un’altra olandese, Babette Van der Wolf, e le britanniche Anna Henderson e Cat Ferguson.

Proprio Ferguson si presentava in partenza con tre secondi di vantaggio su Wollaston e tra loro è nata subito una battaglia nei vari sprint intermedi. Alla fine è stato decisivo proprio l’ultimo sprint, con il terzo posto della neozelandese della FDJ-SUEZ rispetto al settimo della britannica. Sul podio della generale sale anche l’olandese Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ), staccata di 22 secondi dalla vincitrice.