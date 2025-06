Tour of Britain femminile 2025, Roldan vince la seconda tappa. Faulkner nuova leader

Giornata da ricordare per Mara Roldan, che festeggia la sua prima vittoria della carriera nel World Tour. La 21enne canadese del Team Picnic PostNL si è imposta nella seconda tappa del Tour of Britain femminile con partenza da Hartlepool e arrivo a Saltburn-by-the-Sea. Decisiva per la nordamericana l’azione negli ultimi quindici chilometri, con un allungo che le ha permesso di arrivare in solitaria al traguardo.

Una tappa segnata anche da alcune cadute eccellenti come quella dell’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) dell’ex leader della classifica generale, la mauriziana Kimberley Le Court Pienaar. Entrambe sono scivolate anche a causa della pioggia che ha condizionato la giornata odierna.

Come detto nel finale sullo strappo di Marske Lane è arrivato l’attacco di Mara Roldan, che ha preso anche un po’ di sorpresa il gruppetto di atlete che era all’attacco con lei. Un arrivo dunque in solitaria per la canadese, che ha preceduto l’olandese Rijeanne Markus (Lidl-Trek), seconda al traguardo a dodici secondi, e la neozelandese Ally Wollaston (FDJ-SUEZ), terza a quattordici secondi.

Stesso ritardo anche per l’americana Kirsten Faulkner (EF Education – Oatly), che è diventata così la nuova leader della classifica generale, visto che Kimberley Le Court Pienaar è arrivata quasi con tre minuti di ritardo al traguardo insieme a Wiebes. Faulkner ha ora quattro secondi di vantaggio su Markus e dodici su Wollaston.