Tour of Britain 2025, acuto di Kimberley (Le Court) Pienaar: tappa e maglia a Redcar

Inizia nel segno delle Isole Mauritius il Tour of Britain 2025, ad apporre infatti il primo sigillo della decima edizione della corsa che inizia oggi e si concluderà domenica è Kimberley (Le Court) Pienaar. La portacolori della AG Insurance – Soudal Team si è imposta in volata nella prima frazione della corsa, la Dalby Forest-Redcar di 81.5 chilometri.

Sul traguardo di Redcar la vincitrice della Liegi-Bastogne-Liegi 2024 precede la statunitense Kristen Faulkner, sua compagna di fuga, e l’olandese Lorena Wiebes della Team SD Worx – Protime, vincitrice della volata del gruppo delle inseguitrici. Per la Pienaar si tratta dell’ottava vittoria da professionista della sua carriera.

La vincitrice di giornata, a quaranta chilometri dalla conclusione è la prima a provare lo scatto. Cercano di seguirla la britannica Anna Henderson della Lidl-Trek e l’americana Kristen Faulkner della EF Education-Oatly, ma solo quest’ultima riesce a tenerne il passo. Le due battistrada toccano un vantaggio massimo di poco superiore ai trenta secondi, margine che però consente loro di arrivare al traguardo per giocarsi il successo.

In classifica generale Kimberley (Le Court) Pienaar guida, in forza degli abbuoni ottenuti al traguardo, con cinque secondi di vantaggio sull’americana Kristen Faulkner, quattordici sull’olandese Lorena Wiebes e diciassette sulla neerlandese Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. Completa la top 5 la svizzera Linda Zanetti della Uno-X Mobility. Prima delle italiane in classifica generale è Alessia Vigilia della FDJ-Suez, staccata di 1’53” dalla testa della classifica.