Tour de France 2025, svelata la Lidl-Trek: Jonathan Milan la punta. “Possiamo prendere la prima Maglia Gialla”

Mancano pochi giorni alla grande partenza del Tour de France. Una delle poche chance in chiave Italia è sicuramente Jonathan Milan: l’obiettivo è quello di conquistare almeno una tappa e, perché no, di puntare alla Maglia Verde.

Sarà lui il leader in chiave volata della Lidl-Trek, che ha annunciato oggi la propria formazione. A supportarlo Jasper Stuyven, Edward Theuns e Simone Consonni. Poi spazio ovviamente anche alla classifica generale, con il danese Mattias Skjelmose e ai corridori da frazioni miste come Toms Skujins, Quinn Simmons ed il giovane debuttante Thibau Nys.

Il commento del direttore sportivo Steven de Jongh: “Abbiamo una squadra ambiziosa per il Tour de France 2025, con molteplici obiettivi che vogliamo raggiungere nelle prossime tre settimane di corsa in Francia. Mattias Skjelmose punterà alla classifica generale, mentre Jonathan Milan farà la sua prima apparizione al Tour de France puntando alle frazioni veloci, in particolare la prima tappa, che, ovviamente, è estremamente importante. C’è l’opportunità di conquistare la prima maglia gialla della corsa e Jonny avrà con sé il suo gruppo di testa: Jasper Stuyven, Edward Theuns e Simone Consonni. Abbiamo visto quanto bene questo gruppo lavori insieme e si occuperanno della parte iniziale. Quinn Simmons, che arriva alla corsa dopo un’ottima vittoria di tappa al Giro di Svizzera, sarà il metronomo scelto della squadra e dovrà quindi percorrere molti chilometri in testa per favorire lo sprint, mentre Toms Skujins si occuperà del posizionamento finale e si avrà un occhio di riguardo per Mattias. Infine, Thibau Nys sta facendo un grande passo avanti correndo il Tour de France come suo primo Grande Giro in assoluto e ci sono sicuramente tappe lungo il percorso che possono essere adatte a lui. Il gruppo al completo non ha corso molto insieme, ma sono fiducioso che potremo fare una grande corsa, sullo slancio di un Giro d’Italia incredibile”.