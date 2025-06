Tour de France 2025, Richard Carapaz costretto a rinunciare alla Grande Boucle

Sabato 5 luglio, da Lille, prenderà il via la 112ª edizione del Tour de France. La Grand Départ fa ritorno in Francia e ci aspetta una corsa in giallo appassionante, che animerà la scena per tre settimane (27 luglio). Per i corridori sarà una grande sfida, viste le tante insidie che dovranno affrontare quotidianamente lungo il percorso che, come da tradizione, si concluderà sugli Champs-Élysées a Parigi.

C’è una novità in negativo e riguarda Richard Carapaz. Il corridore della EF Education – EasyPost, infatti, non prenderà parte alla Grande Boucle a causa di un’infezione gastrointestinale contratta mentre si allenava in Ecuador. Una defezione pesante, viste le qualità soprattutto in salita dell’atleta sudamericano, giunto terzo nell’ultima edizione del Giro d’Italia.

Al corridore, vista anche la febbre alta, è stato consigliato dai medici che lo seguono di non affrontare lunghi viaggi. In una nota ufficiale, il team manager della squadra, Jonathan Vaughters, ha precisato: “Siamo tutti molto dispiaciuti per Richard perché è uscito dal Giro in ottima forma e stava raggiungendo i migliori risultati della sua carriera in questi allenamenti“, le sue prime parole.

“Ha sacrificato molto per arrivare a quel livello, quindi non poteva esserci momento peggiore. Sappiamo quanto il Tour sia importante per lui, quindi perderlo così vicino alla partenza è un vero colpo. È un campione in tutti i sensi e, conoscendolo, non ho dubbi che questa battuta d’arresto lo motiverà solo a tornare più forte“, le parole di Vaughters.