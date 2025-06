Tour de France 2025: la Tudor annuncia la sua formazione per il debutto. Presenti anche Trentin e Dainese

Debutto al Tour de France per la Tudor Pro Cycling Team. Sabato la compagine elvetica prenderà per la prima volta il via della Grande Boucle grazie alla Wild Card concessa da ASO.

Oggi è stata annunciata la formazione e la squadra elvetica non ha rinunciato a nessuna delle proprie stelle: otto corridori di gran qualità per andare ovviamente a caccia delle tappe.

Sono ben due gli italiani presenti, in una spedizione non ricca di atleti per il Bel Paese: per le volate spazio ad Alberto Dainese, mentre la carta esperienza è quella di Matteo Trentin.

Spazio anche ad una stella transalpina come Julian Alaphilippe, a Marc Hirschi e a Michael Storer, oltre agli uomini squadra Marco Haller, Fabian Lienhard e Marius Mayrhofer.