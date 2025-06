Tour de France 2025: il grande esame di Jonathan Milan. La Grande Boucle definirà il suo status nelle gerarchie mondiali

Saranno veramente pochi gli italiani al via della prossima edizione del Tour de France. I tifosi azzurri dovranno dimenticare, ancor prima di partire, le chance di giocarsi qualcosa in chiave classifica generale: le uniche possibilità sono in chiave tappe e, perchè no, verso la Maglia Verde.

Le speranze sono infatti in Jonathan Milan. Prima presenza alla Grande Boucle per il friulano della Lidl-Trek che si è affermato nelle ultime due stagioni e punta a diventare il più forte velocista al mondo. È già al top nel World Tour, ma questo appuntamento definirà totalmente il suo status nelle gerarchie internazionali.

Quattro vittorie di tappa e due volte la Maglia Ciclamino per lui al Giro d’Italia, che però si sa, a livello di ruote veloci, spesso presenta diverse defezioni. Non ci saranno invece in terra francese con tutto il meglio degli sprinter: da Jasper Philipsen a Tim Merlier, passando per Biniam Girmay, Dylan Groenewegen e Jordi Meeus.

Servirà una condizione al top per vincere una (o magari più) tappa/e. L’azzurro ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la squadra e ha le carte in regola per far salire in alto il Tricolore: si può puntare già alla frazione di Lilla, magari vestendo la Maglia Gialla, e poi lottare anche per la classifica a punti, un obiettivo realistico.