Tour de France 2025: chi parteciperà? Sfida titanica tra Pogacar e Vingegaard. Presenti Evenepoel e tanti big

Messo alle spalle il Giro d’Italia, che è stato sì spettacolare, ma non ha avuto i protagonisti più attesi al via (e i due grandi favoriti come Primoz Roglic e Juan Ayuso si sono tirati fuori gara prima del previsto), andiamo a concentrarci sul Tour de France che sarà il secondo Grande Giro stagionale.

Alla Grande Boucle, come di consueto, spazio a tutti i migliori corridori del World Tour: sarà una sfida incredibile da Lilla a Parigi, da seguire assolutamente giorno per giorno. L’attesa è ovviamente per lo scontro diretto tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, coloro che si sono portati a casa il titolo nelle ultime cinque edizioni. Di nuovo lo sloveno contro il danese: i due corridori più forti al mondo in questo genere di corse.

Alle loro spalle non mancheranno però gli outsiders. Il primo è ovviamente Remco Evenepoel, già terzo nella passata stagione: il belga è reduce da un infortunio, ma vuole provare a migliorare il piazzamento del 2024. Occhio anche agli spagnoli: da Carlos Rodriguez ad Enric Mas, due corridori che possono sicuramente far bene in chiave generale.

Altri corridori da citare? L’australiano Ben O’Connor, secondo alla Vuelta nel 2024, l’americano Matteo Jorgenson, gregario di lusso per Vingegaard, ed il russo Aleksandr Vlasov, con la curiosità se in casa Red Bull – BORA – hansgrohe sarà al via anche Roglic.