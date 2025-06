Toprak Razgatlioglu correrà in MotoGP: ritrova la vecchia scuderia e inizia una nuova avventura

Toprak Razgatlioglu correrà nel Mondiale MotoGP in sella alla Yamaha del Team Prima Pramac. Il centauro turco guiderà la M1 e ritroverà la scuderia giapponese con cui vinse il Mondiale Superbike nel 2021 e con cui svolse due test per la massima categoria motociclistica (nel 2022 ad Aragon e nel 2023 a Jerez) prima di approdare in BMW, insieme a cui lo scorso anno festeggiò il secondo titolo iridato con le derivate di serie.

Il ribattezzato El Turco avrà così la possibilità di affrontare una nuova avventura, cercando di dimostrare le sue doti anche con un tipo di moto decisamente differente sotto il profilo tecnico rispetto a quelle che si adottano in Superbike. Durante la stagione in corso ha conquistato sei vittorie e undici podi in quindici gare disputate, occupando il secondo posto in classifica generale alle spalle di Nicolò Bulega.

Toprak Razgatlioglu vanta il secondo posto nella classifica dei piloti più vincenti nel Mondiale Superbike (63) e per numero di podi (264), l’undicesimo per presenze (237), il sesto per pole (20) e il quarto per giri veloci (53). La notizia dell’approdo in MotoGP arriva nel giorno in cui Nicolò Bulega ha rinnovato il contratto con la Ducati e correrà in Superbike anche nel 2026.

Paolo Pavesio, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, ha espresso la propria soddisfazione: “Siamo entusiasti di dare il bentornato a Toprak nella famiglia Yamaha. È il pilota Yamaha più vincente di tutti i tempi in Superbike. Ha dimostrato di avere un talento eccezionale, aggiudicandosi due volte il Mondiale Suuperbike, un risultato non da poco. Il suo passaggio in MotoGP è sia un ‘ritorno a casa’ che una nuova entusiasmante sfida, con l’obiettivo chiaro di una crescita progressiva nel tempo. Il suo spirito combattivo e la sua determinazione si adattano perfettamente al team Prima Pramac Yamaha MotoGP, nonché all’audace strategia Yamaha in MotoGP. Crediamo che il 2026 sia il momento giusto per compiere questo passo. Molti appassionati lo stavano aspettando“.