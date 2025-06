Tiro con l’arco, pochi lampi azzurri nel ranking round sperimentale di Coppa del Mondo ad Antalya

Si è conclusa ufficialmente ad Antalya (in Turchia) la giornata d’apertura della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, in cui è stato provato per la prima volta il nuovo format sperimentale che prevede sia per il ricurvo che per il compound un ranking round da 60 frecce (e non da 72) e la X (il centro del bersaglio) che vale 11 punti e non più 10. Una vera rivoluzione, che andrà valutata almeno dopo le fasi a eliminazione diretta per avere un quadro più completo.

Risultati altalenanti per l’Italia, in attesa di fare davvero sul serio a partire da domani con le eliminatorie a squadre. Mauro Nespoli è stato il migliore degli azzurri nel ricurvo maschile attestandosi in 19ma posizione con 507 punti, stesso score totalizzato da un Matteo Borsani classificato 22°, mentre Massimiliano Mandia è rimasto fuori dai primi 64 (67° con 539 punti) non riuscendo a superare il taglio. Prima piazza per il brasiliano Marcus D’Almeida a quota 589 punti.

Tripletta sudcoreana al femminile con Lim Sihyeon al comando (584 punti) davanti alle connazionali Kang Chae Young (579) e An San (572). Accedono al tabellone principale tutte e tre le italiane in gara: 19ma Roberta Di Francesco (554), 22ma Chiara Rebagliati (552) e 37ma Loredana Spera (545). Terzetti azzurri ammessi direttamente agli ottavi di finale, con gli uomini che hanno chiuso il ranking round in nona posizione (debutto con la Cina) e le donne in settima (esordio con la Malesia). 11° posto nel Mixed Team per Nespoli/Di Francesco, che affronteranno la Slovenia (n.22 del seeding) al primo turno.

Buone prestazioni soprattutto a livello individuale nel compound, con Elia Fregnan ottimo 9° (602 punti) a -7 dai due battistrada Mathias Fullerton (Danimarca) e Curtis Broadnax (USA). Più distanti ma comunque qualificati per il tabellone principale gli altri italiani Michea Godano 24° (593) e Lorenzo Gubbini 43° (586). Molto bene tra le donne Elisa Roner, decima con 592 punti a -11 dalle capofila Han Seungyeon (Corea del Sud) e Andrea Becerra (Messico), mentre Giulia Di Nardo (573 punti) e Andrea Nicole Moccia (567) si attestano in 35ma e 43ma piazza. Squadre azzurre tutte al settimo posto dopo il ranking round.