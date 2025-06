Tiro con l’arco, nuove regole in Coppa del Mondo. Meno frecce di qualifica, ma con l’11

Il tiro con l’arco internazionale tornerà di nuovo protagonista fra pochi giorni con la terza tappa della Coppa del Mondo 2025. Dopo il debutto ad Auburndale (Stati Uniti) e il secondo meeting a Shanghai (Cina), il massimo circuito planetario approderà ad Antalya, in Turchia, in uno dei templi della disciplina.

La principale novità sarà rappresentata dalla volontà, da parte della federazione internazionale, di testare due nuove regole: la prima riguardante il minor numero di frecce di qualifica per i ranking round, passando dalle attuali 72 alle “sole” 60 dei prossimi giorni, la seconda invece focalizzata sull‘introduzione dell’11 nei possibili punteggi, andando oltre il canonico 10 nei casi in cui la freccia faccia riscontrare una “x” – ovvero il centro del centro – dopo la sua “traiettoria di viaggio” verso il bersaglio. Il tutto sarà valido sia per le gare di arco ricurvo sia per quelle di compound.

Ovviamente questo non farà che aumentare l’attenzione su questo evento della CdM, dove ad essere presenti saranno i migliori specialisti del mondo in tutte le declinazioni possibili: dalle gare individuali a quelle a squadre.

L’Italia dal canto suo, dopo un inizio di stagione outdoor non facile, fatta eccezione per la tappa statunitense, in particolare con il comparto del compound, cercherà di andare a caccia di risposte confortanti. La sezione di arco ricurvo è chiamata a una reazione in toto, tanto nei tornei individuali quanto in quelli a squadre.