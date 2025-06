Tiro con l’arco, Loredana Spera vola in semifinale nella Coppa del Mondo ad Antalya

La penultima giornata della Coppa del Mondo di tiro con l’arco ad Antalya regala ancora una buona notizia al movimento italiano impegnato sulle linee turche, a fronte di un podio mancato. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Arco ricurvo

Loredana Spera stacca il pass per la semifinale. Percorso splendido quello dell’azzurra, che infila subito la vittoria per 6-2 con la spagnola Aznar Tejero, lanciandosi poi nelle affermazioni, arrivate in entrambi i casi allo shoot-off per 6-5 (11-9 e 9*-9), rispettivamente contro l’ucraina Chernyk e la francese Sebastian. A quel punto i quarti di finale contro la giapponese Tokugawa (numero 4 del tabellone): un duello senza storia, Spera precisa e scatenata con un perentorio 6-0 che le vale la semifinale, dove affronterà domani la titolatissima sudcoreana Lim Sihyeon, tre ori alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Nulla da fare, invece, per Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco, eliminate al primo turno, così come per Mauro Nespoli (out agli ottavi per mano del tedesco Florian Unruh) e Matteo Borsani al maschile.

Arco compound

Michea Godano chiude al 4° posto. L’Italiano viene sconfitto sia nella semifinale, per 158-154 dal francese Nicolas Girard, sia nella finale per il 3° posto dal turco Emircan Haney, con lo score di 161-155.

Di seguito il programma degli impegni dei rappresentanti azzurri per domani, domenica 8 giugno.

Domenica 8 giugno

9,00 Finale per l’oro a squadre ricurvo femminile: ITALIA-USA

10,18 Finale per il bronzo mixed team ricurvo: ITALIA-GIAPPONE

13,05 Semifinale individuale femminile ricurvo: SPERA-LIM (KOR)

13,33 Finale per il bronzo ricurvo femminile

13,45 Finale per l’oro ricurvo femminile