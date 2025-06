Tiro con l’arco: Loredana Spera e il duo Nespoli-Di Francesco ai piedi del podio ad Antalya

Dopo il secondo posto arrivato stamattina per le donne della squadra femminile di ricurvo, nel corso della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, l’Italia non riesce a piazzare altri atleti sul podio.

Il Mixed Team formato da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco chiude in 4a posizione perdendo il duello per il 3° posto per 5-3 contro il Giappone. Un peccato, perché su quattro volée in programma ben 3 sono finite in pareggio (38-38): a decidere il tutto è stata quella del secondo parziale andata in archivio con uno strettissimo 37-36 per i nipponici Tokugawa e Funahashi, in un torneo vinto dalla solita Corea del Sud per 6-2 sulla Germania.

Altro arrivo ai piedi del podio anche per Loredana Spera, dopo il secondo posto ottenuto con Chiara Rebagliati e la stessa Roberta Di Francesco, la pugliese si è impegnata nelle fasi conclusive del torneo individuale: dopo aver ceduto 6-0 alla fortissima coreana Lim Sihyeon, tre ori alle ultime Olimpiadi e numero uno nel ranking mondiale (28-26, 28-27, 28-27), l’azzurra si è ritrovata a battagliare con l’americana Casey Kaufhold per il 3° posto partendo bene, fino al 4-2, per poi cedere il passo alla statunitense 4-6 (30-27, 25-27, 27-25, 26-30, 26-30). In prima e seconda piazza le coreane Lim Sihyeon e An San.

La terza tappa di Coppa del Mondo (clicca qui per conoscere tutti i vincitori dei vari contest), con tanti importanti sussulti del movimento di ricurvo italiano, va ufficialmente in archivio: prossima tappa in programma a Madrid, dall’8 al 13 luglio.