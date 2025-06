Tiro con l’arco: l’Italia femminile del ricurvo si “ferma” al secondo posto ad Antalya

La prima possibilità di podio per l’Italia del tiro con l’arco nella giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo in corso di svolgimento ad Antalya non regala una positiva emozione.

Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera infatti sono state sconfitte per 6-2 dagli Stati Uniti nella finalissima del torneo a squadre femminile di arco ricurvo.

Più brave le americane “a entrare in partita” e a scappare in vantaggio 4-0 (62-54, addirittura due 11 per le yankees, 55-54) contenendo il ritorno delle azzurre per il momentaneo 4-2 (56-53 per l’Italia) prima di chiudere i conti con i punti del 6-2, generati da una volèe chiusasi sul 55-53.

Resta un’ottimo risultato, in un podio completato dalla Corea del Sud (che ha rifilato un netto 6-0 alla Germania) per il terzetto italiano, che vedrà oggi anche Loredana Spera essere impegnata nelle semifinali del torneo femminile individuale.

Più tardi, nella finale 3-4° posto, sempre a proposito di ricurvo: il Mixed Team formato da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco, che se la vedrà contro la coppia del Giappone.