Tiro con l’arco, l’arrivo dell’11 può essere una rivoluzione?

Il tiro con l’arco internazionale sta provando a modificare le sue regole in vista dei prossimi anni: round di qualificazione da 72 a 60 frecce e soprattutto l’introduzione dell’11, il colpo perfetto, il “centro del centro”. Come questo ha modificato la percezione degli arcieri sulle linee di tiro durante il test andato in scena nella terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco ad Antalya?

Nessun cambiamento nell’approccio e nella preparazione, certamente però una possibilità in più di andare a prendere punti “extra” sia nello scoreboard delle qualificazioni sia in quelle delle volée relative ai duelli individuali od a squadre.

L’11 può essere vista come un’introduzione spettacolare ed ulteriormente premiante, che non va a togliere nulla alla storia ed alla tradizione del tiro con l’arco, ma potrebbe aggiungere ancor più pathos a partire dai prossimi anni.

Secondo infatti le voci che circolano sulle linee di tiro, le nuove regole provate in Turchia potrebbero diventare effettive a partire dal 2029, successivamente, quindi, al ciclo olimpico che andrà a concludersi a Los Angeles 2028, proiettandosi verso Brisbane 2032.

Vedremo quindi se questa novità, più che quella relativa alle qualificazioni, processo che già si vive per l’attività indoor, verrà resa regolamentare appieno nei prossimi anni, per il momento osservarla ad Antalya è stato piacevole.