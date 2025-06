Tiro con l’arco, la rivelazione Loredana Spera. L’esplosione a 29 anni dopo un periodo di inattività

In attesa dei risultati dell’ultima giornata, Loredana Spera si è già presa la copertina come rivelazione assoluta della spedizione azzurra ad Antalya in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. La new entry della squadra femminile italiana di ricurvo ha raggiunto infatti le semifinali nel torneo individuale e oggi pomeriggio potrà provare a salire sul podio nel circuito maggiore.

Un exploit davvero clamoroso, se si pensa che la 29enne pugliese non gareggiava in un evento di World Cup dal lontano 2014, quando fece il suo debutto da teenager a Wroclaw. La barlettana classe 1996, dopo una buona carriera giovanile anche a livello internazionale (oro a squadre ai Mondiali indoor U21 di Ankara 2016), non è riuscita a ritagliarsi subito uno spazio in Nazionale per i grandi eventi lasciando l’agonismo tra il 2017 ed il 2018 anche in seguito ad un infortunio.

A settembre 2022, dopo quasi cinque anni di inattività (in cui si è trasferita in Toscana), è tornata ad allenarsi e a competere in gare regionali o nazionali dimostrando presto di aver ritrovato una buona competitività. Lo scorso settembre si è tolta la soddisfazione di vincere un titolo italiano assoluto all’aperto, seppur ex aequo con Roberta Di Francesco (finale annullata causa maltempo), prima di effettuare un ulteriore salto di qualità nel 2025.

Spera è stata convocata in Turchia per il terzo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo (in cui vengono testate le nuove regole sperimentali di format e punteggio), sfruttando nel migliore dei modi la sua grande chance e mettendo inevitabilmente in discussione le gerarchie all’interno del gruppo italiano femminile di ricurvo verso i prossimi impegni internazionali.