Tiro con l’arco: Italia in raduno a Cantalupa per preparare l’estate. Sono 18 i convocati

In vista della prossima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, in programma a Madrid dall’8 al 13 luglio, e soprattutto dei Mondiali 2025, che si terranno dal 5 al 12 settembre in Corea del Sud a Gwanju, la nazionale di arco ricurvo torna a radunarsi a Cantalupa.

Agli ordini dello staff tecnico azzurro, nel centro federale piemontese, saranno infatti ben 18 gli arcieri che da oggi, e sino al 21 giugno prossimo, si ritroveranno per lavorare in sessioni di allenamento intense atte a migliorare frequenza e precisione di tiro.

Il direttore tecnico Filippo Clini, coadiuvato dai tecnici Amedeo Tonelli e Michele Frangilli e dal preparatore atletico Roberto Finardi, ha scelto al maschile: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Marco Morello, David Pasqualucci, Matteo Borsani, Massimiliano Mandia, Alessandro Paoli, Francesco Gregori e Matteo Bilisari.

Nove elementi al maschile e nove elementi al femminile: Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Aiko Rolando, Roberta Di Francesco, Elisabetta Mijno, Loredana Spera, Vanessa Landi e Lucia Mosna.

Nella tappa di Coppa del Mondo tenutasi ad Antalya qualche settimana fa, l’Italia ha mostrato ottimi segnali: dopo un inizio di stagione non facile, fra Auburndale (Stati Uniti) e Shanghai (Cina), in Turchia la squadra femminile formata da Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera è arrivata al secondo posto nel torneo per nazioni, mentre nel Mixed Team Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco si sono classificati al 4° posto, ai piedi del podio, così come fatto da Loredana Spera nel torneo individuale femminile.