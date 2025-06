Tiro con l’arco, mixed team azzurro di ricurvo per il podio, Godano in semifinale nel compound

Una nuova giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, ad Antalya, è andata in archivio. Ancora buone notizie per l’Italia dalle linee di tiro turche. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Arco ricurvo

Il mixed team formato da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco si arrampica sino alla finale per il 3° e 4° posto. Ottimo il percorso degli azzurri, che superano nettamente, rispettivamente per 6-2 e 6-0 Slovenia e Cina Taipei nei sedicesimi e negli ottavi, riuscendo a spuntarla ai quarti allo shoot-off contro la Francia per 5-4 (21-18). In semifinale arriva il ko contro la Germania (6-2): domenica l’atto per il gradino più basso del podio contro il Giappone, mentre i teutonici si giocheranno la vittoria contro la Corea del Sud.

Arco compound

Michea Godano si prende un posto in semifinale. L’arciere tricolore domani se la vedrà nei top 4 contro il francese Nicolas Gerard dopo aver superato, nell’ordine, per 156-152 il messicano Garcia, poi per 155-152 il compagno di squadra Elia Fregnan (precedentemente vincente per 152-150 con il croato Buden), per 155-154 lo statunitense Sullivan, ed infine per 157-155 contro il numero uno del mondo, ossia l’olandese Mike Schloesser.

Nulla da fare invece per gli altri rappresentanti italiani nei tornei individuali, così come per il mixed team, formato da Elisa Roner ed Elia Fregnan, eliminati ai quarti di finale per mano degli Stati Uniti d’America (164-161). Domani ad Antalya saranno in programma le finali del compound e le eliminatorie individuali del ricurvo.