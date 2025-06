Tiro con l’arco: Italia, i convocati per la tappa della Coppa del Mondo di Madrid

Dopo il raduno di Cantalupa dell’ultimo fine settimana, lo staff tecnico azzurro della Fitarco ha comunicato i convocati per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di ricurvo e compound.

Dopo gli appuntamenti di Auburndale (Stati Uniti), Shanghai (Cina) e Antalya (Turchia), si torna in scena a Madrid, in Spagna, dall’8 al 13 luglio, in un meeting importantissimo verso i Mondiali in programma poi a inizio settembre in Corea del Sud.

L’Italia si presenterà sulle linee di tiro iberiche con 12 rappresentanti: 6 per l’arco ricurvo e 6 per quello compound, equamente divisi per genere.

Rispetto all’evento tenutosi qualche settimana fa in Turchia, poche le modifiche. Nel ricurvo: confermati al maschile Mauro Nespoli e Matteo Borsani, con il rientro di Federico Musolesi in luogo di Massimiliano Mandia, mentre al femminile il terzetto costituito da Loredana Spera, Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco ottiene nuovamente la titolarità.

Nel compound invece nessuna modifica al maschile, con Michea Godano, Elia Fregnan e Lorenzo Gubbini, e la prima apparizione al femminile per Elisa Bazzichetto, che affiancherà Andrea Nicola Moccia ed Elisa Roner. Di seguito l’elenco completo dei convocati, suddivisi per specialità.

Convocati Italia – Coppa del Mondo tiro con l’arco 2025, Madrid

Ricurvo

Mauro Nespoli, Matteo Borsani, Federico Musolesi, Loredana Spera, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco

Compound

Michea Godano, Elia Fregnan, Lorenzo Gubbini, Elisa Bazzichetto, Andrea Nicola Moccia, Elisa Roner