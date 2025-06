Tiro con l’arco, buone notizie dall’Italia del ricurvo ad Antalya. Loredana Spera sugli scudi

Un’Italia finalmente tornata a portare i propri arcieri in zona medaglie. Dopo la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, sono tante le indicazioni positive arrivate da Antalya.

In Turchia la squadra femminile di ricurvo composta da Loredana Spera, Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco si è distinta ai più livelli: sia come terzetto, con il secondo posto nel torneo per nazioni, solo dietro agli Stati Uniti, e sia a livello individuale che di composizione del Mixed Team, visto che Loredana Spera è arrivata al 4° posto nel tabellone individuale, così come Roberta Di Francesco in coppia con Mauro Nespoli nel Mixed Team.

Un segnale di reazione atteso e arrivato dopo le prime due tappe incolori ad Auburndale e a Shangai: una luce che può trascinare anche il comparto maschile, apparso poco brillante in ad Antalya.

Capitolo compound: Michea Godano ha chiuso al 4° posto il torneo individuale maschile facendo vedere tutto quello di cui è capace arrivando di fatto fra i migliori. Meno bene – fra molte virgolette – le squadre: maschile, femminile e di Mixed Team. Le prime due infatti si sono fermate, entrambe, ai quarti di finale venendo battute dalla Corea del Sud, tanto fra gli uomini quanto fra le donne. Nel caso del Mixed Team invece, in questo caso formato da Elisa Roner-Elia Fregnan, i giustizieri degli azzurri sono stati gli Stati Uniti, sempre allo scoglio dei quarti di finale, di una specialità che, visto l’inserimento olimpico a Los Angeles 2028, sta diventando sempre più competitiva.

Ora ci sarà tempo e spazio per riordinare le idee: prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo in programma a Madrid, dall’8 al 13 luglio 2025.