Tiro a volo: i preconvocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda

In vista della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, l’Italia del trap e dello skeet è pronta a scendere in pedana per rompere il maggior numero di piattelli.

Un evento speciale per i rappresentanti tricolori, visto che lo scenario di gara sarà quello di Lonato del Garda: l’impianto bresciano diventato ormai uno dei templi della disciplina.

A tal proposito lo staff tecnico tricolore ha effettuato le proprie preconvocazioni per il contest inserito in calendario dal 4 al 14 luglio prossimi.

Sono ben 20 i selezionati: 10 donne e 10 uomini, suddivisi fra trap e skeet. Ci sono tutti i grossi calibri del tiro a volo italiano: da Diana Bacosi a Silvana Stanco, passando per Giovanni Pellielo e Gabriele Rossetti. Di seguito l’elenco completo di tutti i preconvocati dell’Italia pe la tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda, suddivisi nelle varie specialità.

Tiro a volo: i preconvocati dell’Italia per la tappa di CdM di Lonato del Garda

Trap

Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Gaia Ragazzini, Erica Sessa, Silvana Stanco, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Riccardo Faccani, Lorenzo Ferrari, Giovanni Pellielo.

Skeet

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Martina Maruzzo, Simona Scocchetti, Francesco Bernardini, Matteo Bragalli, Gioele Carletti, Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti.