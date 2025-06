Tiro a volo, gli italiani più in alto nei ranking mondiali aggiornati

La stagione 2025 di tiro a volo è appena partita. E con essa anche il nuovo ciclo olimpico che ci porterà ai Giochi di Los Angeles 2028, dove l’Italia ha intenzione di arrivare, come sempre, nel modo più competitivo possibile. Già dai primi eventi di Coppa del Mondo i nostri rappresentanti si sono ben distinti, conquistando almeno un piazzamento nei rispettivi ranking delle specialità trap e skeet.

Partendo proprio dalla fossa olimpica, il portacolori italiano posizionato più in alto è Mauro De Filippis, il quale occupa al momento la settima posizione con 4120 punti. Ma in top 30 troviamo anche Daniele Resca, sedicesimo con 2500, e il mitico Giovanni Pellielo, ventitreesimo con 1804. In campo femminile spicca invece Silvana Stanco, attualmente in testa con 5738, mentre tra le prime trenta troviamo anche Jessica Rossi, ventiquattresima con 1400, ed Alessia Iezzi, venticinquesima con 1391.

Nello skeet maschile ci sono invece ben tre italiani nei primi tredici, a partire da Elia Sdruccioli, quarto con 4120, Gabriele Rossetti, ottavo con 3630, e Tammaro Cassandro, dodicesimo con 3152. Piazzamento numero ventisei poi per Erik Pittini con 1900. In campo femminile troviamo infine al decimo posto Diana Bacosi (3160), azzurra che condivide la top 20 insieme a Martina Bartolomei, diciottesima con 1827 punti.

Di seguito i ranking completi (top 30).

RANKING TRAP MASCHILE

BROL CARDENAS Jean Pierre (GUA) 5936 QI Ying (CHN) 5202 HALES Nathan 5064

RANKING TRAP FEMMINILE

STANCO Silvana (ITA) 5738 RUANO OLIVA Adriana 5220 SMITH Penny (AUS) 4972

RANKING SKEET MASCHILE

PRINCE Conner Lynn 5250 Jesper HANSEN 4950 Vincent Hancock 4556

RANKING SKEET FEMMINILE