Tiro a volo e tiro a segno, Daegu avanza la sua candidatura per i Mondiali 2027

In vista delle prossime stagioni, il tiro a volo e il tiro a segno internazionale guardano già all’organizzazione dei Mondiali che poi andranno ad assegnare i titoli iridati e le carte olimpiche per Los Angeles 2028.

A tal proposito, l’ISSF ha reso noto di aver visitato le nuove strutture di tiro in quel di Daegu, in Corea del Sud, pensando all’annata 2027, visto che nel 2026 i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno si terranno in maniera unificata a Doha dal 1° al 15 novembre.

Daegu è una città con una grande tradizione sportiva. In passato ha ospitato: i Mondiali di calcio nel 2002, le Universiadi Estive nel 2003 e i Mondiali di atletica leggera nel 2011 e ora vuole ridarsi un nuovo lustro internazionale.

Il poligono di tiro della location coreana, attualmente in costruzione, sarebbe pronto nel giugno del 2027 e risponderebbe a tutti i crismi tecnologici e logistici voluti dalla federazione internazionale guidata da Luciano Rossi.

Sono attesi sviluppi nelle prossime settimane, ma è chiaro che la candidatura coreana è al momento presa in seria considerazione dai vertici della ISSF.