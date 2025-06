Tiro a segno, Wang Zifei vince nella carabina da 10 metri a Monaco di Baviera. Azzurre fuori nelle qualificazioni

Si apre a Monaco di Baviera, in Germania, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: la prima gara a concludersi è quella della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile, che vede la vittoria della cinese Wang Zifei, autrice anche del record del mondo delle qualificazioni.

Nel duello conclusivo della finale la cinese Wang Zifei la spunta per un solo decimo di punto sulla sudcoreana Kwon Eunji, sconfitta per 252.7 a 252.6. Sale sul gradino più basso del podio l’indiana Elavenil Valarivan, eliminata in terza posizione a quota 231.2. Resta ai piedi del podio la norvegese Jeanette Hegg Duestad, quarta con 210.2.

Quinta piazza per la transalpina Oceanne Muller, battuta allo shoot-off proprio da Duestad, a quota 189.1, mentre si classifica sesta la cinese Han Jiayu con 167.3. Settima posizione per la sudcoreana Ban Hyojin con 145.9, infine termina ottava la turca Elif Berfin Altun con 124.1.

Nelle qualificazioni, a cui erano iscritte 168 atlete (167 al via), la cinese Wang Zifei aveva ottenuto il record del mondo, valido sia per la categoria senior che per quella junior, chiudendo a quota 637.9. Eliminate tutte le azzurre al via: 32ma Sofia Ceccarello con 629.8, davanti a Carlotta Salafia, 33ma con 629.7. Più indietro Martina Ziviani, 93ma con 626.2, e Sofia Benetti, in gara solo per il ranking, 137ma con 620.8.