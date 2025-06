Tiro a segno, Sun Yujie si impone nella pistola da 25 metri. Cristina Magnani 31ma a Monaco

A Monaco di Baviera, in Germania, cala il sipario sulla seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile si impone la cinese Sun Yujie, mentre tra le azzurre la migliore risulta essere Cristina Magnani, 31ma.

Nella classica finale a 8 la spunta la cinese Sun Yujie, che al termine dei 50 colpi regolamentari supera la sudcoreana Oh Yejin con lo score di 38-36. Eliminata in terza posizione, dopo 9 delle 10 serie previste, l’altra sudcoreana Yang Jiin, esclusa con il punteggio di 32/45.

Nelle qualificazioni, con 111 tiratrici iscritte (110 al via), vengono eliminate tutte le azzurre: 31ma Cristina Magnani con 578-15x, 37ma Margherita Brigida Veccaro, in gara solo per il ranking, a quota 577-13x, 58ma Chiara Giancamilli con 573-11x, 64ma Vittoria Toffalini, a quota 572-14x.