Tiro a segno: Quiquampoix vince la prova di pistola automatica 25 metri a Monaco. Mazzetti in top 20

Termina con il trionfo di Jean Quiquampoix la quarta giornata di competizioni in quel di Monaco di Baviera, località teutonica che ospita in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno. Il francese nello specifico si è imposto nella pistola automatica 25 metri maschile, battendo nettamente il padrone di casa Peter Florian.

Precisamente, il transalpino si è rivelato più bravo della concorrenza non andando oltre il singolo errore in cinque serie su sette e non sbagliando neanche un colpo nella terza e nell’ultima, arrivando al totale di 35, tre lunghezze in più rispetto a Florian, il quale si è dovuto accontentare di 32, complicando la sua situazione nella quarta tranche, dove sono arrivati ben tre errori.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato l’altro tedesco, Emanuel Mueller, il quale ha raggiunto un totale di 27 punti arginando il francese Clement Bessaguet, quarto con 22 davanti al cinese Lianbofan Su, quinto a 16, ed al sudcoreano Sukjin Hong, sesto con 12.

Niente fa fare per gli azzurri: Riccardo Mazzetti ha ottenuto la diciannovesima piazza, fermando il suo percorso in qualificazione a 581-18x, mentre Massimo Spinella non è andato oltre il ventitreesimo piazzamento con lo score di 579-20x. Sessantatreesima moneta infine per Andrea Morassut, il quale ha ottenuto 475-13x ricevendo anche alcune penalità.