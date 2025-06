Tiro a segno: Maldini e Monna fuori dalla finale alla Coppa del Mondo di Monaco. Vince Kai Hu

Niente da fare per Federico Nilo Maldini e Paolo Monna. Gli azzurri della pistola 10 metri maschile non sono infatti riusciti a qualificarsi per la finale in occasione della tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, competizione in fase di svolgimento in Germania, precisamente a Monaco di Baviera, complice una fase di qualificazione condotta in modo contratto.

Maldini nello specifico ha tenuto una media di 97 in tutte le cinque serie, arrivando così al punteggio di 582-20x, valido per l’undicesima piazza. Più staccato invece Paolo Monna, il quale si è dovuto accontentare della cinquantacinquesima posizione con 574-16x, perdendo quota soprattutto nella seconda e nell’ultima tranche, in cui ha raccolto nello specifico 94 e 92.

Da menzionare poi quanto fatto da Mattia Scodes, quarantanovesimo con 574-18x, oltre che da Matteo Mastrovalerio, novantatreesimo con 566-14x. La gara è stata invece vinta da Kai Hu che ha sbaragliato la concorrenza ottenendo 242.3, regolando il kazako Valeiry Rakhimzhan, secondo con 241.9 davanti al tedesco Christian Reitz, terzo a 220.8.

Quarta moneta poi per il neutrale Anton Aristarkhov, fermatosi a 201.3 precedendo il secondo cinese, Yu Xie, quinto con 180.7, l’indiano Varun Tomar, sesto con 160.3, il brasiliano Felipe Almeida Wu, settimo con 138.9, ed il ceco Pavel Schejbal, ottavo con 118.2