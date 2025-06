Tiro a segno, Jon-Hermann Hegg vince all’ultimo tiro nella carabina 3 posizioni a Monaco. Azzurri fuori nelle qualificazioni

La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera, in Germania, si apre con la finale della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, vinta dal norvegese Jon-Hermann Hegg, mentre il migliore in casa Italia è Edoardo Bonazzi, 41°.

Nella finale si impone all’ultimo tiro il norvegese Jon-Hermann Hegg, vittorioso con 464.1, che beffa nel duello conclusivo l’atleta individuale neutrale Ilia Marsov, il quale, a causa del 7.5 fatto segnare con il colpo conclusivo, deve accontentarsi della piazza d’onore a quota 462.0. Terzo gradino del podio per il ceco Jiri Privratsky, escluso ad un colpo dal termine a quota 452.0.

Nelle qualificazioni sono stati eliminati i quattro azzurri al via: 41° Edoardo Bonazzi con 587-29x e 50° Simon Weithaler con 585-28x, poi i due italiani in gara solo per il ranking, ovvero Riccardo Armiraglio, 52° con 584-29x, e Danilo Dennis Sollazzo, 63° con 582-32x.

Nelle eliminatorie era uscito di scena, invece, Michele Bernardi, 49° nella prima serie con 576-25x, mentre avevano superato il turno nella stessa batteria Edoardo Bonazzi, 24° con 585-21x, e Danilo Dennis Sollazzo, 30° con 584-27x, mentre si erano qualificati dalla seconda serie Simon Weithaler, ottavo con 592-28x, e Riccardo Armiraglio, 32° con 580-27x.