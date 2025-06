Tiro a segno, Ilia Marsov si vendica e batte Hegg nella carabina da 10 metri. Azzurri fuori dalla finale a Monaco di Baviera

Si chiude con la finale della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile la terza giornata di gare della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera, in Germania: la vittoria va all’atleta individuale neutrale Ilia Marsov, che si vendica del norvegese Jon-Hermann Hegg, il quale lo aveva battuto all’ultimo tiro nella gara da 50 metri, e quest’oggi lo precede. In casa Italia, con gli azzurri tutti fuori dalla finale, il migliore è Danilo Dennis Sollazzo, 16°.

Nella consueta finale ad otto il duello conclusivo, come già accaduto nella gara da 50 metri, è tra l’atleta individuale neutrale Ilia Marsov ed il norvegese Jon-Hermann Hegg, ma questa volta l’epilogo è diverso: a vincere è Marsov, che la spunta per 3 decimi di punto, imponendosi per 252.3 a 252.0. Sale sul gradino più basso del podio il cinese Sheng Lihao, eliminato in terza posizione a due colpi dal termine a quota 230.2.

Nelle qualificazioni, alle quali erano iscritti 151 atleti (149 quelli effettivamente al via), escono tutti gli azzurri in gara: il migliore è Danilo Dennis Sollazzo, 16° a quota 631.1, che, in una classifica cortissima, si ferma a 7 decimi dal punteggio utile per l’approdo in finale. Gli altri italiani: 45° Edoardo Bonazzi a quota 629.0, poi i due azzurri in gara solo per il ranking, con Riccardo Armiraglio 63° con 627.7 e Simon Weithaler 77° con 626.4, infine si classifica 99° Michele Bernardi, a quota 623.4.