Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco di Baviera: 23 azzurri in Germania

Da martedì 10 a sabato 14 giugno si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, l’unico appuntamento europeo della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: a differenza di quanto avvenuto nelle tappe sudamericane, con l’Italia al via solo nelle specialità della pistola maschile, in terra teutonica gli azzurri saranno presenti a ranghi compatti, con ben 23 rappresentanti in gara.

Saranno presenti, tra gli altri, i due tiratori azzurri medagliati alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, ma questa volta saranno in gara anche gli specialisti della carabina che hanno preso parte agli ultimi Giochi, ovvero Barbara Gambaro, Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo. Al via anche gli azzurri della pistola automatica, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti.

Il direttore della preparazione olimpica dell’Italia, Pierluigi Ussorio, spiega al sito federale: “La Coppa del Mondo di Monaco rappresenta uno snodo importante verso gli Europei a fuoco che si terranno a Chateauroux a fine luglio. Il livello sarà molto elevato: abbiamo scelto di portare un’ampia rosa di tiratori anche per valutarli nel contesto di gara in vista degli appuntamenti estivi e dell’autunno, che culminerà con i Campionati del Mondo“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Carabina

Edoardo Bonazzi (G.S. Fiamme Oro), Danilo Dennis Sollazzo (C.S. Carabinieri), Michele Bernardi (G.S. Marina Militare), Riccardo Armiraglio (G.S. Fiamme Oro), Simon Weithaler (C.S. Esercito), Sofia Benetti (G.S. Fiamme Gialle), Sofia Ceccarello (G.S. Fiamme Oro), Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), Carlotta Salafia (TSN Vercelli), Martina Ziviani (C.S. Esercito).

Pistola

Paolo Monna (C.S. Carabinieri), Federico Nilo Maldini (C.S. Carabinieri), Matteo Mastrovalerio (G.S. Fiamme Gialle), Mattia Scodes (TSN Cosenza), Andrea Morassut (TSN Pordenone), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle), Riccardo Mazzetti (C.S. Esercito), Cristina Magnani (TSN Bologna), Margherita Brigida Veccaro (C.S. Esercito), Chiara Giancamilli (TSN Tivoli), Vittoria Toffalini (TSN Caprino Veronese), Sara Costantino (G.S. Fiamme Gialle), Maria Totani (TSN L’Aquila).

Staff tecnico

Roberto Di Donna (CT Pistola), Mauro Badaracchi (Tecnico Pistola), Flavio Erriu (Tecnico Pistola), Giuseppe Fent (CT Carabina), Marco De Nicolo (Capo Tecnico Carabina), Maurizio Ballirano (Tecnico Carabina).

Staff medico

Alessandro Cutolo (Fisioterapista).

IL PROGRAMMA DELLE FINALI

Martedì 10 Giugno

13.30 Carabina 10m Donne

17.30 Pistola 10m Uomini

Mercoledì 11 Giugno

11.45 Carabina 3P Uomini

14.30 PSP Donne

Giovedì 12 Giugno

11.45 Carabina 3P Donne

14.30 Carabina 10m Uomini

Venerdì 13 Giugno

13.30 Pistola 10m Donne

16.30 Pistola Automatica Uomini

Sabato 14 Giugno

12.00 Mixed Team Carabina

14.30 Mixed Team Pistola