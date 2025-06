Tiro a segno, gli italiani più in alto nei ranking mondiali aggiornati

Obiettivo: rimanere in vetta, ma anche crescere e migliorare. Con la stagione 2025 di tiro è segno è partito il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, evento già attesissimo in cui la compagine azzurra farà di tutto per essere più competitiva possibile in tutta le specialità.

Ma qual è la situazione attuale? Al momento, dopo le prime tappe del circuito di Coppa del Mondo gli azzurri posizionati meglio sono, chiaramente, quelli della pistola ad aria compressa 10 M. Stiamo ovviamente parlando dei medagliati olimpici Paolo Monna e Federico Nico Maldini, rispettivamente secondo e terzo con 4636 e 4612 punti, dietro soltanto al cinese Yu Xie, leader con 5508.

Top 20 invece nella carabina 10 m maschile, complice la presenza di Danilo Denniss Sollazzo, undicesimo con il punteggio di 2410, oltre che di Edoardo Bonazzi, sedicesimo con 1974 ( e ventiduesimo con 1740 nella carabina a tre posizioni). In campo femminile da citare invece Barbara Gambaro, ventinovesima con 1392.

Da menzionare inoltre Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, decimo ed undicesimo nella pistola automatica 25 m con 3044 e 3043 Di seguito tutti i ranking aggiornati (top 30).

PISTOLA ARIA COMPRESSA 10 M

XIE Yu (CHN) 5508 MONNA Paolo (ITA) 4636 MALDINI Federico Nilo 4612

PISTOLA 10 M FEMMINILE

JIANG Ranxing (CHN) 4958 KIM Yeji (KOR) 4750 OH Ye Jin (KOR) 4460

CARABINA 10 M MASCHILE

SHENG LIHAO (CHN) 8348 LINDGREN VICTOR 5663 BABUTA Arjun (IND) 5434

CARABINA 10 M FEMMINILE

BAN Hyojin (KOR) 5750 HUANG Yuting (CHN) 5500 GOGNIAT Audrey (SUI) 5448

CARABINA 50 M 3 POSIZIONE MASCHILE

HEGG Jon-Hermann (NOR) 6132 Serhiy KULISH (UKR) 5934 PRIVRATSKY Jiri (CZE) 5354

CARABINA 50 M 3 POSIZIONE FEMMINILE

LEONE Chiara (SUI) 6760 DUESTAD Jeanette Hegg (NOR) 5680 MADDALENA Sagen (USA) 5120

PISTOLA AUTOMATICA 25 M MASCHILE

LI Yuehong (CHN) 6000 PETER Florian (GER) 4098 WANG Xinje (CHN) 4050

PISTOLA AUTOMATICA 25 M FEMMINILE