Tiro a segno: gli indiani Borse e Barbuta trionfano nella carabina mista 10 metri, fuori dai 10 Ceccarello-Sollazzo

Si apre con il trionfo totale dell’India l’ultima giornata valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, evento in scena al poligono di Monaco di Baviera. Arya Borse ed Arjun Barbuta hanno infatti vinto con ampio margine la prova mista della carabina 10 metri, battendo in un match a senza unico la Cina 1.

Nello specifico gli indiani si sono imposti su Zifei Wang e Lihao Sheng, battendoli con dieci punti di scarto e portando il risultato sul 17-7. Il terzo posto è stato invece vinto dalla Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, capaci di sconfiggere per 16-14 la squadra USA 1 di Sagen Maddalena e Peter Matthew Fiori.

Da segnalare poi la diciottesima piazza in qualificazione del binomio azzurro Italia 1 composto da Sofia Ceccarello-Danilo Dennis Sollazzo, i quali si sono fermati a quota 629.3. Più indietro invece il duo Italia 2 di Carlotta Salafia-Edoardo Bonazzi, ventiduesimi con 628.5.

La Coppa del Mondo di tiro a segno si concluderà nel pomeriggio, con la competizione dedicata alla gara di pistola mista 10 metri.