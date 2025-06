Tiro a segno: Duestad trionfa nella carabina 3 posizioni a Monaco di Baviera. Ceccarello in top 15

Termina con il successo di Jeanette Hegg Duestad la prima gara valida per il day-3 di competizioni in quel di Monaco di Baviera, città che sta ospitando questa settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno. La norvegese nello specifico si è imposta nella carabina 50 m 3 posizioni femminile, sbaragliando la concorrenza in una finale ad 8 ben gestita dall’inizio alla fine.

La nordica nello specifico è arrivata al totale di 466.9, tenendo a debita distanza la svizzera Emely Jaeggi, la quale si è dovuta accontentare del posto d’onore con 464.8 precedendo l’indiana Samra Lift Kaur, terza con 453.1. A ridosso del podio si è invece accomodata la statunitense Maddalena Sagen, quarta con 440.5.

Da segnalare poi la quinta piazza della cinese Wanru Miao (428.4), la sesta della francese Agathe Cecile Camille (415.8), la settima della messicana Erendira Aylin Barba Guillen (404.9) e l’ottava della kazaka Sofiya Shulzhenko (404.7).

Fuori dall’ultimo atto l’azzurra Sofia Ceccarelli, comunque brava a terminare la qualificazione al quattordicesimo posto con il punteggio di 589-31x. Cinquantaduesima invece Barbara Gambero (582-26x), sessantunesima Martina Ziviani (580-22x), sessantanovesima Sofia Benetti (575-20x).