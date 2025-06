Tiro a segno, Cina 1 si impone nella pistola mista. 16° posto per Toffalini e Maldini a Monaco

Si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, andata in scena a Monaco di Baviera, in Germania: l’ultima gara del programma era quella della pistola ad aria compressa da 10 metri mista, vinta dai cinesi Yao/Hu. In casa Italia 16° posto per Toffalini/Maldini e 26ma piazza per Totani/Mastrovalerio.

Nel duello per la vittoria finale Cina 1 di Yao Qianxun ed Hu Kai domina contro l’Armenia di Elmira Karapetyan e Benik Khlghatyan, sconfitta per 16-4. La coppia asiatica vola subito sull’8-0, gli armeni accorciano fino al 4-8, ma i cinesi conquistano altri otto punti e centrano il successo.

Nella sfida per il terzo posto si impone Germania 1 di Doreen Vennekamp e Christian Reitz, che piega Serbia 1 di Zorana Arunovic e Damir Mikec con lo score di 17-13. Duello equilibrato fino all’11-11, poi i balcanici trovano il 13-11, ma i teutonici conquistano gli ultimi sei punti e salgono sul gradino più basso del podio.

Nelle qualificazioni, con 45 coppie iscritte (44 al via), escono di scena entrambe le compagini azzurre in gara: 16ma Italia 1 di Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini con 573-12x, 26ma Italia 2 di Maria Totani e Matteo Mastrovalerio a quota 568-13x.