Tiro a segno: arriva la Coppa del Mondo di Monaco di Baviera, crocevia per l’estate

Il tiro a segno internazionale è pronto a una nuova tappa della Coppa del Mondo 2025, la terza, quella più attesa di tutte: a Monaco di Baviera, in uno dei poligoni più iconici della disciplina che porta sulle linee di tiro gli specialisti della carabina e della pistola.

Andare a caccia del risultato migliore possibile non solo per lasciare il proprio timbro nell’impianto teutonico ma anche per caricarsi in vista delle vari campionati continentali che attendono tutti i tiratori poi divisi nelle varie parti del globo.

Per gli atleti europei questa sarà una prova generale in vista degli Europei a fuoco, che si terranno a Châteauroux tra fine luglio e inizio agosto, quindi in particolare con le gare dai 25 e 50m.

L’Italia, dal canto suo, sarà presente con 23 azzurri: 10 interpreti di carabina e 13 di pistola. Tutti quelli presenti alle Olimpiadi, in particolare con il veterano Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella che saranno chiamati a confermare i risultati ottenuti a Buenos Aires nel meeting inaugurale della CdM (2° il lombardo e 5° il calabrese) proiettandosi verso la gara di automatica dai 25m in territorio francese, e anche tiratori e tiratrici che in varie gare secondarie hanno iniziato al meglio il 2025, come ad esempio Michele Bernardi, una ritrovata Sofia Ceccarello e Vittoria Toffalini; senza dimenticare nei contest di aria compressa calibri assoluti come Paolo Monna e Federico Nilo Maldini e Danilo Dennis Sollazzo.

Si comincia domani, martedì 10 giugno, all’interno di un fitto programma che darà indicazioni e farà capire lo stato dell’arte delle cose a tutti i livelli: dalle competizioni individuali a quelle in Mixed Team, dalla breve, dalla media e dalla lunga distanza.