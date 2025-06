Thomas Ceccon svela il piano: “A Los Angeles 2028 i 200 dorso”

Thomas Ceccon ha lasciato la piscina del Foro Italico a Roma, teatro delle sfide nell’edizione 2025 del Trofeo Settecolli, con l’idea di avere sensazioni migliori nei 200 dorso che nei 100. Il lavoro svolto anche in Australia in questi mesi sulla doppia distanza l’ha messo nelle condizioni di migliorare il primato italiano e portarlo a 1:55.71, qualificandolo ai Mondiali a Singapore (27 agosto-3 agosto), ma nello stesso tempo avendo meno spunto in termini di velocità pura.

Per questo, in vista della rassegna iridata, il campione vicentino ha le idee molto chiare e lo si è compreso anche dalle dichiarazioni posteriori alla sua vittoria nel meeting romano sulle quattro vasche del dorso in 1:56.55. “Sono stati giorni impegnativi e alla fine ho un po’ sofferto. Devo riabituarmi a gareggiare ad alti livelli e non è semplice. Il tempo non è eccezionale, ma l’obiettivo è essere competitivo nei 200 dorso alle Olimpiadi di Los Angeles“, ha sottolineato il veneto (dichiarazioni: fonte FIN).

“Se voglio nuotare un crono da 1:53, devo avere un passaggio a metà gara da 55”. Da questo Settecolli in vista di Singapore porto via questa prova. Devo allenarmi di nuovo a gareggiare così perché l’ho fatto poco quest’anno. Ora torno a casa per prepararmi di più sul 100“, ha aggiunto l’atleta azzurro.

Ultime settimane di allenamenti, quindi, prima di partire per l’Asia e affrontare un contesto mondiale in cui vi sarà rappresentativa russa, identificabile attraverso il gruppo “neutrali B”, altamente competitiva.