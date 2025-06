Thomas Ceccon: “Al Settecolli vado per fare bene le mie gare. Australia? Cultura del gruppo che in Italia non c’è”

Segni particolari: mai banale. Thomas Ceccon si prepara in vista dei Mondiali a Singapore, evento clou della stagione del nuoto. L’azzurro, dopo aver trascorso un periodo di alcuni mesi in Australia per allenamenti e anche la voglia di nuove esperienze, ha fatto ritorno in Italia e in questo fine-settimana è impegnato nel Meeting a Merano, insieme ad alcuni compagni di squadra della Nazionale italiana.

Quest’oggi lo abbiamo visto sui blocchetti dei 50 rana: “Ho affrontato questa prova così, senza guardare troppo il tempo. Sto facendo allenamenti in palestra, per cui quello che viene, viene in acqua“, ha raccontato ai microfoni di RaiSport HD il vicentino, secondo nella gara col crono di 28.34, preceduto dalla specialista Simone Cerasuolo (27.21).

Dal 26 al 28 giugno è prevista l’edizione 2025 del Trofeo Settecolli, ultima prova generale prima della rassegna iridata, e test nel quale l’azzurro ha degli stimoli: “A Roma vado per fare bene le mie gare, si tratta dell’ultimo impegno prima dei Mondiali“, ha aggiunto.

In conclusione, sull’esperienza in Australia, Ceccon ha affermato: “Potrei parlare ore, ma quello che mi ha colpito è il modo in cui fanno le cose, diverso dal nostro, non tanto dal punto di vista tecnico, quanto di interazione tra gli atleti. C’è molto più gruppo in tutto, mentre in Italia questa cultura non c’è. Allenarmi in quel contesto è stata un’occasione per aprirmi a una differente visione delle cose“.