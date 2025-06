Test Match estivi: un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica

La Nazionale Italiana Maschile di rugby si prepara a vivere un’estate intensa: sabato 14 giugno prenderà il via a L’Aquila il raduno in vista del Tour Estivo 2025. L’appuntamento segna l’inizio della fase conclusiva della stagione sportiva 2024/25 e sarà fondamentale per consolidare il gruppo e affinare il gioco in vista degli impegni internazionali. Sotto la guida del commissario tecnico Gonzalo Quesada, lo staff ha già avviato il percorso di preparazione con due raduni giornalieri e alcune riunioni tecniche, mirate a introdurre ai giocatori le metodologie di lavoro che accompagneranno l’Italia durante le sfide estive.

Tra le novità più significative figura la convocazione di Louis Lynagh, ala del Benetton Rugby, che sostituirà Monty Ioane, costretto a rinunciare al tour per motivi familiari. Il gruppo azzurro presenta un mix di esperienza e volti nuovi: sono diversi gli esordienti selezionati, come Muhamed Hasa, Tommaso Di Bartolomeo e David Odiase, segnale di un progetto che guarda con decisione al futuro. A questi si aggiunge Pablo Dimcheff, tallonatore argentino naturalizzato italiano, che ha già iniziato a integrarsi nel gruppo durante i raduni preliminari.

Il Tour Estivo 2025 si articolerà in tre partite di rilievo. L’Italia debutterà il 27 giugno a Windhoek contro la Namibia, per poi affrontare un doppio confronto di altissimo livello con il Sudafrica: prima il 5 luglio a Pretoria, nello storico Loftus Versfeld, e infine il 12 luglio a Port Elizabeth, al Nelson Mandela Bay Stadium. Sarà un’occasione preziosa per misurarsi con una delle nazionali più forti al mondo e testare il livello di crescita degli Azzurri.

La lista dei convocati offre uno spaccato interessante del panorama rugbistico italiano, con giocatori provenienti dai club di URC, Premiership, Top 14 e campionato italiano. Tra i nomi più esperti spiccano quelli di Sebastian Negri (63 caps), Danilo Fischetti (52) e Niccolò Cannone (52), affiancati da giovani talenti come Tommaso Menoncello e Lorenzo Cannone. Il tour rappresenterà non solo un banco di prova tecnico-tattico, ma anche un’occasione per rafforzare l’identità del gruppo e consolidare l’ambizione di un’Italrugby sempre più competitiva a livello internazionale.