Test Match 2025, Gesi: “Occasione per dimostrare nostro valore”

Si avvicinano i test match estivi di rugby e l’Italia di Gonzalo Quesada affronterà la Namibia prima della doppia sfida contro i campioni del mondo del Sudafrica. Come spesso capita nei tour di giugno/luglio le rose sono molto diverse rispetto all’ultimo Sei Nazioni, con diversi giocatori esperti a riposo e, dunque, la chance di vedere in campo esordienti e chi, sin qui, ha avuto poche chance in azzurro.

Tra i giovani più di talento c’è sicuramente Simone Gesi, consapevole dell’importanza delle prossime partite. “Abbiamo un grande senso di responsabilità nei confronti della maglia Azzurra e dello staff che ha creduto in questo gruppo di convocati verso il Tour Estivo 2025. Mancano diversi leader che solitamente sono nella rosa dell’Italia e ora tocca a tutti noi dimostrare il nostro valore in campo” le parole del trequarti azzurro.

Il quale fissa anche le sue priorità per queste sfide. “Dal punto di vista personale voglio lavorare ancora di più dal punto di vista difensivo e, in ogni caso, punto a migliorarmi ogni giorno. Come gruppo daremo il massimo in ogni partita” ha dichiarato l’ala delle Zebre.

Ma che squadre affronterà l’Italia? “In questa finestra internazionale affronteremo due Nazionali che hanno una impostazione simile. Il loro focus principale è sulla fisicità e puntare molto sul pacchetto degli avanti. Abbiamo iniziato a lavorare al meglio con il focus puntato sulla nostra prestazione e sugli aspetti che possiamo controllare” ha concluso Gesi.