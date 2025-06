Tennistavolo: i Mondiali 2027 si terranno in Kazakistan

World Table Tennis annuncia una prima volta storica: nel 2027 infatti, i Mondiali di tennistavolo si terranno in Kazakistan, come non era mai avvenuto prima.

Lo stato dell’Asia Centrale, nell’assegnazione del torneo iridato che si terrà fra due anni, ha superato con il 54.68% dei voti la concorrenza della Francia (45.32%), degli Stati Uniti e del Brasile, con lo stato carioca che invece punterà ai Mondiali 2029.

Il Mondiale 2027 sarà molto importante perché si terrà nell’anno precedente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e quindi inizierà a dare le dimensioni di quanto poi si potrà vedere nei successivi 12 mesi o poco più in California.

“Questo è più di un obiettivo ambizioso – ha commentato Daniyar Abulgazin, massimo vertice dirigenziale della Federazione Kazaka di Tennistavolo, – crediamo sinceramente nel potere dello sport di unire le persone, superare i confini e ispirare le generazioni. È il nostro contributo allo sviluppo del tennistavolo globale come attività in continua evoluzione e come membro attivo della famiglia internazionale dell’ITTF”.