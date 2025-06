Tennistavolo: dominio giapponese nella giornata finale del WTT Contender 2025

La giornata finale del WTT Contender 2025, tenutosi a Zagabria, si chiude con una giornata dominata dal movimento nipponico del tennistavolo. Ecco nel dettaglio come sono andate le cose, fra singolari e doppi.

Singolari

Tomokazu Harimoto batte 4-0, senza storia, il cinese Chen Yuanyu. La testa di serie numero 1 del torneo non sbaglia un colpo imponendosi nettamente nella finalissima del singolare maschile. Più combattuta invece l’ultimo atto del singolare femminile: Satsuki Odo si impone 4-2 sulla cinese Shi Xunyao. Shi mette in difficoltà l’avversaria, che però dal quarto parziale in poi cambia marcia infilando tre set di fila (9-11, 11-8, 8-11, 11-4, 11-8, 11-5).

Doppi

I rappresentanti di Hong Kong, Wong e Chan, la spuntano 3-2 sui cinesi Huang e Xue nel doppio maschile vincendo ai vantaggi, per 12-10, il parziale decisivo in un match molto equilibrato. Il derby nipponico Yokoi/Sato vs. Harimoto/Odo si risolve, anche in questo caso, con lo score di 3-2, in favore delle seconde, con il parziale decisivo risolto per 11-6, dopo parziali oscillanti: 13-11, 11-3, 9-11, 7-11.

Considerando anche il titolo di doppio misto, assegnato ieri ai coreani Lim e Shin, il Giappone si è quindi reso protagonista in tre tornei su cinque in questo WTT Contender 2025.